В Херсонской области с пятницы сократят продолжительность комендантского часа
Начиная с пятницы, 24 марта, в Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
По словам Прокудина, с пятницы продолжительность комендантского часа будет длиться 10 часов.
"В Херсонской области уменьшена продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлиться до 6:00", - пояснил глава Херсонской ОВА.
Напомним: в Киеве сократят комендантский час. В связи с сокращением комендантского часа общественный транспорт в столице будет работать на час дольше.
Кроме Киева комендантский час могут сократить в Сумах и Харькове.
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