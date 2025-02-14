В Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під кригу, двоє потонули

Вчора, 13 січня, у Херсонській області п'ятеро дітей провалилися під тонку кригу на водоймі. Два з них вдалося врятувати, однак троє залишалися зниклими.

Фото: ДСНС України

Уночі, після тривалих пошуків, водолази ДСНС за допомогою підводного дрона знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

Фото: ДСНС України

Пошукова операція триває, і наразі водолази продовжують шукати 13-річного хлопчика, що зник під водою.

Рятувальники застерігають, що лід на водоймах наразі дуже небезпечний.

"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!" - наголосили у ДСНС.