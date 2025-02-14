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В Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під кригу, двоє потонули

Фото: Діти провалились під лід на Херсонщині (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Херсонській області п'ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Двох з них вдалося врятувати, тіла ще двох знайдені, пошуки третього тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вчора, 13 січня, у Херсонській області п'ятеро дітей провалилися під тонку кригу на водоймі. Два з них вдалося врятувати, однак троє залишалися зниклими.

 
Фото: ДСНС України

Уночі, після тривалих пошуків, водолази ДСНС за допомогою підводного дрона знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

 
Фото: ДСНС України

Пошукова операція триває, і наразі водолази продовжують шукати 13-річного хлопчика, що зник під водою.

Рятувальники застерігають, що лід на водоймах наразі дуже небезпечний.

"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!" - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Крім того, лід на водоймах в Україні став дуже тонким і являє серйозну загрозу для тих, хто наважиться вийти на нього. Тому нагадуємо, як правильно діяти в таких ситуаціях і що робити у разі надзвичайної події.

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