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У Херсонській області окупанти заблокували мобільний зв'язок українських операторів

Фото: у Херсонській області окупанти заблокували мобільний зв'язок українських операторів (freepik)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.

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Херсонська областьмобильний зв'язокВійна Росії проти України