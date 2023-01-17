В Херсонской области оккупанты заблокировали мобильную связь украинских операторов

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов.
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