ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери, - ЦНС

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 01:47
В Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери, - ЦНС Фото: в Херсонській області росіяни забирають у місцевих катери (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни відбирають у місцевих мешканців катери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ", - пишуть в ЦНС.

Також там повідомили, що у росіян є проблеми з логістикою на окупованих територіях.

"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпечення катерами російських підрозділів", - заявили в Центрі.

Нагадаємо, в ЦНС також повідомляли, що російські окупанти не можуть забезпечити тимчасово захоплений Енергодар пожежниками через спротив. До гасіння пожеж залучають росгвардійців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
У Києві впали уламки безпілотників, є постраждалі
У Києві впали уламки безпілотників, є постраждалі
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою