В Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни відбирають у місцевих мешканців катери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ", - пишуть в ЦНС.

Також там повідомили, що у росіян є проблеми з логістикою на окупованих територіях.

"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпечення катерами російських підрозділів", - заявили в Центрі.