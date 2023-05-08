В Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни відбирають у місцевих мешканців катери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ", - пишуть в ЦНС.
Також там повідомили, що у росіян є проблеми з логістикою на окупованих територіях.
"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпечення катерами російських підрозділів", - заявили в Центрі.
Нагадаємо, в ЦНС також повідомляли, що російські окупанти не можуть забезпечити тимчасово захоплений Енергодар пожежниками через спротив. До гасіння пожеж залучають росгвардійців.
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