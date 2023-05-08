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В Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери, - ЦНС

Фото: в Херсонській області росіяни забирають у місцевих катери (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни відбирають у місцевих мешканців катери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ", - пишуть в ЦНС.

Також там повідомили, що у росіян є проблеми з логістикою на окупованих територіях.

"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпечення катерами російських підрозділів", - заявили в Центрі.

Нагадаємо, в ЦНС також повідомляли, що російські окупанти не можуть забезпечити тимчасово захоплений Енергодар пожежниками через спротив. До гасіння пожеж залучають росгвардійців.

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Херсонська область