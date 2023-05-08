В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне отбирают у местных жителей катера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются снизить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ", - пишут в ЦНС.
Также там сообщили, что у россиян есть проблемы с логистикой на оккупированных территориях.
"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", – заявили в Центре.
Напомним, в ЦНС также сообщали, что российские оккупанты не могут обеспечить временно захваченный Энергодар пожарными из-за сопротивления. К тушению пожаров привлекают росгвардейцев.
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