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В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ЦНС

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Понедельник 08 мая 2023 01:47
В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ЦНС Фото: в Херсонской области россияне забирают у местных катера (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне отбирают у местных жителей катера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются снизить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ", - пишут в ЦНС.

Также там сообщили, что у россиян есть проблемы с логистикой на оккупированных территориях.

"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", – заявили в Центре.

Напомним, в ЦНС также сообщали, что российские оккупанты не могут обеспечить временно захваченный Энергодар пожарными из-за сопротивления. К тушению пожаров привлекают росгвардейцев.

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Херсонская область
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