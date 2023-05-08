В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне отбирают у местных жителей катера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются снизить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ", - пишут в ЦНС.

Также там сообщили, что у россиян есть проблемы с логистикой на оккупированных территориях.

"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", – заявили в Центре.