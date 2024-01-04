В Херсонській області окупанти встановлюють антени для росТБ

Російські окупанти почали встановлювати антени для трансляції росТБ у містах тимчасово окупованої Херсонської області. Вони вже частково встановлені у Генічеську, Скадовську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"У Херсонській області окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених містах Генічеськ, Скадовськ та Залізний Порт з 2 січня розпочали активне встановлення засобів прийому ТБ із пропагандиськими каналами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже зафіксовано покриття:

в мінімум 30 житлових будинках Генічеська;

18 житлових будинках у Скадовську;

в будинках на околиці Залізного Порту.

"Такими діями окупаційна влада намагається посилювати створення інформаційного вакууму для місцевого населення", - пояснюють військові.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

На даний момент лівобережжя Херсонської області залишається окупованим російськими військами після масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. За даними Генштабу на ранок 4 січня, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм на лівому березі в Херсонській області.

У свою чергу, ймовірно, боячись наступу ЗСУ, ще на початку листопада 2023 року в тимчасово захоплених районах Херсонської області російські окупанти почали мінувати об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, російські війська, окрім правобережжя, почали обстрілювати і населені пункти захопленого лівобережжя Херсонської області. Таким чином, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території. На цьому тлі армія РФ збільшила кількість спецназівців для пошуку партизанів.