В Херсонской области оккупанты устанавливают антенны для росТВ

Российские оккупанты начали устанавливать антенны для трансляции РосТВ в городах временно оккупированной Херсонской области. Они частично уже установлены в Геническе, Скадовске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"В Херсонской области оккупационные администрации во временно захваченных городах Геническ, Скадовск и Железный Порт со 2 января начали активное установление средств приема ТВ с пропагандистскими каналами", - говорится в сообщении.

В частности, уже зафиксировано покрытие:

в минимум 30 жилых домах Геническа;

18 жилых домах в Скадовске;

в домах на окраине Железного Порта.

"Такими действиями оккупационные власти пытаются усиливать создание информационного вакуума для местного населения", - объясняют военные.

Ситуация на левобережье Херсонской области

На данный момент левобережье Херсонской области остается оккупированным российскими войсками после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. По данным Генштаба на утро 4 января, ВСУ продолжают расширять плацдарм на левом берегу в Херсонской области.

В свою очередь, вероятно, боясь наступления ВСУ, еще в начале ноября 2023 года во временно захваченных районах Херсонской области российские оккупанты начали минировать объекты критической инфраструктуры. Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстреливать и населенные пункты захваченного левобережья Херсонской области. Таким образом, они пытаются остановить украинские войска после их закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории. На этом фоне армия РФ увеличила количество спецназовцев для поиска партизан.