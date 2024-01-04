ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области оккупанты устанавливают антенны для росТВ

Херсон, Четверг 04 января 2024 12:06
UA EN RU
В Херсонской области оккупанты устанавливают антенны для росТВ Фото: в Херсонской области оккупанты устанавливают антенны для росТВ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты начали устанавливать антенны для трансляции РосТВ в городах временно оккупированной Херсонской области. Они частично уже установлены в Геническе, Скадовске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"В Херсонской области оккупационные администрации во временно захваченных городах Геническ, Скадовск и Железный Порт со 2 января начали активное установление средств приема ТВ с пропагандистскими каналами", - говорится в сообщении.

В частности, уже зафиксировано покрытие:

  • в минимум 30 жилых домах Геническа;
  • 18 жилых домах в Скадовске;
  • в домах на окраине Железного Порта.

"Такими действиями оккупационные власти пытаются усиливать создание информационного вакуума для местного населения", - объясняют военные.

Ситуация на левобережье Херсонской области

На данный момент левобережье Херсонской области остается оккупированным российскими войсками после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. По данным Генштаба на утро 4 января, ВСУ продолжают расширять плацдарм на левом берегу в Херсонской области.

В свою очередь, вероятно, боясь наступления ВСУ, еще в начале ноября 2023 года во временно захваченных районах Херсонской области российские оккупанты начали минировать объекты критической инфраструктуры. Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстреливать и населенные пункты захваченного левобережья Херсонской области. Таким образом, они пытаются остановить украинские войска после их закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории. На этом фоне армия РФ увеличила количество спецназовцев для поиска партизан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта