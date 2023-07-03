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У Херсонській області окупанти влаштовують "килимові обстріли" населення, - Гуменюк

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Херсон, Понеділок 03 липня 2023 09:32
У Херсонській області окупанти влаштовують "килимові обстріли" населення, - Гуменюк Фото: окупанти влаштовують "килимові обстріли" населення в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсонській області ворог "не пасе задніх" та влаштовує так звані "килимові обстріли" місцевого населення, щоб переконати в тому, що під окупацією нібито було краще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Це зазвичай стала практика, коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, ворог починає тиснути на мирне населення, вкриває килимовими обстрілами, щоб налаштувати проти Сил оборони. Мовляв, за часів "руського миру" було спокійніше", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, ЗСУ намагаються максимально зачищати смугу, щоб просуватися.

"Зараз ця робота дуже ускладнена наслідками теракту (підрив Каховської ГЕС, - ред.), який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів", - розповіла вона.

За даними Гуменюк, наразі українські сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, яка наразі є основним способом бойової боротьби ЗСУ.

"Особливість лінії фронту в тому, що вона пролягає руслом річки Дніпро. Відповідно і робота ускладнюється. Але і робота артилерії, і дистанційних засобів впливу на ворога посилюється", - зазначила представниця ОК "Південь".

Обстріли Херсона

Херсон було звільнено від окупації у листопаді 2022 року. При цьому російським військам цей факт не заважає обстрілювати місто з артилерії та танків.

Буквально 2 липня окупанти в черговий раз обстріляли житловий квартал Херсона, атакувавши кафе та аптеку, поранення отримав чоловік.

А 1 липня через атаку на Херсон поранено двох дітей. Один із снарядів потрапив у будинок, через що поранення отримали 9-річна дівчинка та 15-річний підліток.

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