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Окупанти обстріляли будинки у Херсоні: постраждали двоє дітей

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Херсон, Субота 01 липня 2023 12:17
Окупанти обстріляли будинки у Херсоні: постраждали двоє дітей Фото: у Херсоні через обстріл постраждали двоє дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 1 липня, вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок", - зазначив він.

Через обстріл окупантів поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають дітям необхідну допомогу.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон та область. Росіяни б'ють по житлових будинках та інших цивільних об'єктах з важкого озброєння.

Зокрема, вчора армія РФ атакувала Антонівку під Херсоном. Через обстріл постраждало троє людей, серед них одна дитина.

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