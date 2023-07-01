Окупанти обстріляли будинки у Херсоні: постраждали двоє дітей

Російська армія сьогодні, 1 липня, вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок", - зазначив він.

Через обстріл окупантів поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають дітям необхідну допомогу.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон та область. Росіяни б'ють по житлових будинках та інших цивільних об'єктах з важкого озброєння.

Зокрема, вчора армія РФ атакувала Антонівку під Херсоном. Через обстріл постраждало троє людей, серед них одна дитина.

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