У Херсонській області окупанти скинули з дрона вибухівку на волонтерів

"У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Пообідні росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника", - повідомив глава ОВА.

За даними Прокудіна, від російської атаки постраждали дві людини:

54-річна волонтерка;

68-річна місцева жителька.

Обох поранених, за словами глави Херсонської ОВА, доставили до лікарні.

Кількість поранених зросла

Прокудін повідомив про ще одного постраждалого внаслідок російського удару по Зміївці.

"Це 53-річний волонтер, який дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Зараз він знаходиться у лікарні", - сказав він.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили ще восени минулого року. З того часу окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Наприклад, вчора, 12 вересня, внаслідок обстрілу села Садове Херсонської області постраждали двоє людей, серед яких був правоохоронець.

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