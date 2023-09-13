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В Херсонской области оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на волонтера

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли село Змиевку Херсонской области. Во время вражеской атаки были ранены волонтер и местная жительница.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Змиевке под российский удар попала волонтерка. Послеобеденные россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника", - сообщил глава ОВА.

По данным Прокудина, от российской атаки пострадали два человека:

  • 54-летняя волонтерка;

  • 68-летняя местная жительница.

Обоих раненых, по словам главы Херсонской ОГА, доставили в больницу.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные уволили еще осенью прошлого года. С тех пор оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

Например, вчера, 12 сентября, в результате обстрела села Садовое Херсонской области пострадали два человека, среди которых был правоохранитель.

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