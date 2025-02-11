У Херсонській області окупанти перетворюють будинки та підприємства на військові склади, - АТЕШ

Як повідомляється, агенти "АТЕШ" виявили, де російські війська потай ховають військову техніку на одному з "віджатих" у місцевих жителів підприємств. Там розміщені військові вантажівки та БМП-2, а охороняє об'єкт цілий взвод військових.

Окупанти намагаються діяти приховано, переміщуючи техніку тільки вночі.

"Однак вони припустилися помилки, і наші агенти засікли їхні пересування. Росіяни не просто ховають свою техніку - вони захоплюють приватну власність - бізнеси, склади та будинки мирних жителів, перетворюючи їх на бази зберігання своєї техніки. Чим порушують Женевську конвенцію і всі правила ведення війни", - зазначили в "АТЕШ".

Фото: у Херсонській області окупанти перетворюють будинки та підприємства на військові склади (t.me/atesh_ua)