В Херсонской области оккупанты превращают дома и предприятия в военные склады, - АТЕШ

Как сообщается, агенты "АТЕШ" обнаружили, где российские войска скрытно прячут военную технику на одном из "отжатых" у местных жителей предприятий. Там размещены военные грузовики и БМП-2, а охраняет объект целый взвод военных.

Оккупанты пытаются действовать скрытно, перемещая технику только ночью.

"Однако они допустили ошибку, и наши агенты засекли их передвижения. Россияне не просто прячут свою технику - они захватывают частную собственность - бизнесы, склады и дома мирных жителей, превращая их в базы хранения своей техники. Чем нарушают Женевскую конвенцию и все правила ведения войны", - отметили в "АТЕШ".

Фото: в Херсонской области оккупанты превращают дома и предприятия в военные склады (t.me/atesh_ua)