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В Херсонской области оккупанты превращают дома и предприятия в военные склады, - АТЕШ

Фото: в Херсонской области оккупанты превращают дома и предприятия в военные склады (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики превращают украденные дома и предприятия в военные склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Как сообщается, агенты "АТЕШ" обнаружили, где российские войска скрытно прячут военную технику на одном из "отжатых" у местных жителей предприятий. Там размещены военные грузовики и БМП-2, а охраняет объект целый взвод военных.

Оккупанты пытаются действовать скрытно, перемещая технику только ночью.

"Однако они допустили ошибку, и наши агенты засекли их передвижения. Россияне не просто прячут свою технику - они захватывают частную собственность - бизнесы, склады и дома мирных жителей, превращая их в базы хранения своей техники. Чем нарушают Женевскую конвенцию и все правила ведения войны", - отметили в "АТЕШ".

 

Фото: в Херсонской области оккупанты превращают дома и предприятия в военные склады (t.me/atesh_ua)

 

Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщали, что российские захватчики размещают технику в захваченных домах жителей временно оккупированной части Херсонской области. В частности, бронетехнику, военные грузовики и даже РСЗО.

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