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У Херсонській області окупанти переобладнали базу відпочинку у військову комендатуру

Фото: у Херсонській області окупанти переобладнали базу відпочинку у військову комендатуру (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові перетворили базу відпочинку у Херсонській області на військову комендатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Мова йдепро населений пункт Чумаківка. Там окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку "Іва".

Там росіяни проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Як розповів Прокудін, наприклад, лише за минулу добу, 5 червня, росіяни здійснили 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По Херсону було випущено 38 снарядів. Внаслідок російської агресії вчора загинули 2 людей, 10 - отримали поранення.

Сьогодні росіяни завдали удару по Херсону. Унаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей. До цього окупанти обстріляли Херсонську область, внаслідок цього постраждало 5 людей.

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