У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими через вчорашні обстріли

У Херсоні та області жалоба триватиме 4, 5 та 6 травня. Жителів закликають вшанувати пам'ять жертв російського терору.

"Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту", - сказав Прокудін.

Варто зазначити, що кількість жертв внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона та області збільшилася до 23 осіб. Поранення отримали 46 жителів, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, вчора російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди влучили у супермаркет, гіпермаркет "Епіцентр", вокзал, пасажирський вагон та дитячий садок.

Крім того, росіяни били і по території Херсонської області. Так, у селі Токарівка загинула людина, а в населеному пункті Степанівка внаслідок обстрілу загинули троє енергетиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.