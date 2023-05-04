UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими через вчорашні обстріли

Фото: у Херсоні та області оголосили триденну жалобу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок вчорашніх російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

У Херсоні та області жалоба триватиме 4, 5 та 6 травня. Жителів закликають вшанувати пам'ять жертв російського терору.

"Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту", - сказав Прокудін.

Варто зазначити, що кількість жертв внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона та області збільшилася до 23 осіб. Поранення отримали 46 жителів, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, вчора російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди влучили у супермаркет, гіпермаркет "Епіцентр", вокзал, пасажирський вагон та дитячий садок.

Крім того, росіяни били і по території Херсонської області. Так, у селі Токарівка загинула людина, а в населеному пункті Степанівка внаслідок обстрілу загинули троє енергетиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська область