У Херсонській області на три дні вводять жорсткі обмеження для цивільних

Введення обмежень викликано можливою ескалацією воєнних дій з боку країни-окупанта Росії.

Так в цей період на дистанційну форму роботи буде переведено підприємства та установи комунальної форми власності, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури.

Окрім цього вводиться обмеження на видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях Укрпошти".

При цьому працівники поліції будуть посилено патрулювати місця можливого скупчення людей. Однак пункти незламності в ці дні будуть працювати цілодобово.