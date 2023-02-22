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У Херсонській області на три дні вводять жорсткі обмеження для цивільних

Фото: у Херсонській області в найближчі три дні введуть жорсткі обмеження для цивільних (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Херсонської області попередила жителів деокупованих територій про введення додаткових заходів безпеки. Вони будуть діяти в період з 23 по 25 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

Введення обмежень викликано можливою ескалацією воєнних дій з боку країни-окупанта Росії.

Так в цей період на дистанційну форму роботи буде переведено підприємства та установи комунальної форми власності, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури.

Окрім цього вводиться обмеження на видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях Укрпошти".

При цьому працівники поліції будуть посилено патрулювати місця можливого скупчення людей. Однак пункти незламності в ці дні будуть працювати цілодобово.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області. Внаслідок чого загинули 5 мирних людей, а ще 21 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості.

Додамо, що у Херсоні жителів просять не виходити на вулицю без потреби до кінця тижня через загрозу посилення обстрілів з боку росіян.

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Херсонська областьдеокупаціяокупанти