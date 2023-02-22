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В Херсонской области на три дня введут жесткие ограничения для гражданских

Фото: в Херсонской области в ближайшие три дня введут жесткие ограничения для гражданских (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Херсонской области предупредили жителей деоккупированных территорий о введении дополнительных мер безопасности. Они будут действовать в период с 23 по 25 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Введение ограничений вызвано возможной эскалацией военных действий со стороны страны-оккупанта России.

Так, в этот период на дистанционную форму работы будут переведены предприятия и учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, вводится ограничение на выдачу гуманитарной помощи и денежных выплат в отделениях Укрпочты.

При этом сотрудники полиции будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей. Однако пункты несокрушимости в эти дни будут работать круглосуточно.

Напомним, что за прошедшие сутки российские кафиры 51 раз атаковали мирные населенные пункты Херсона и области. В результате чего погибли 5 мирных людей, а еще 21 человек получил ранения разной степени тяжести.

Добавим, что в Херсоне жителей просят не выходить на улицу без нужды до конца недели из-за угрозы усиления обстрелов со стороны россиян.

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