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У Херсонській області можливі аварійні відключення світла через обстріли

Херсон, Середа 12 червня 2024 09:19
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У Херсонській області можливі аварійні відключення світла через обстріли Фото: у Херсонській області можливі аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області в ніч на 12 червня були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Через це можливі аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсонобленерго".

Як зазначається, російські окупанти цієї ночі обстріляли Херсонську область. Внаслідок нічних атак були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у регіоні.

Енергетики попереджають, що на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень світла.

Фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.

"Для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень не публікуємо", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що в Україні була пошкоджена низка важливих енергетичних об'єктів через російські обстріли. Окупанти знищили декілька українських ТЕС, атакували розподільчі мережі та ГЕС.

Через серйозні пошкодження енергетики в Україні вводять відключення світла за графіками. Також іноді енергетикам доводиться застосовувати екстрені відключення через дефіцит потужності.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 12 червня, в Україні будуть вводитися стабілізаційні відключення у період з 15:00 до 23:00.

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Херсонська область Електроенергія Відключеня світла
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