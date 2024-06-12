У Херсонській області можливі аварійні відключення світла через обстріли

У Херсонській області в ніч на 12 червня були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Через це можливі аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсонобленерго".

"Для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень не публікуємо", - йдеться у повідомленні.

Фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.

Енергетики попереджають, що на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень світла.

Як зазначається, російські окупанти цієї ночі обстріляли Херсонську область. Внаслідок нічних атак були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у регіоні.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що в Україні була пошкоджена низка важливих енергетичних об'єктів через російські обстріли. Окупанти знищили декілька українських ТЕС, атакували розподільчі мережі та ГЕС.

Через серйозні пошкодження енергетики в Україні вводять відключення світла за графіками. Також іноді енергетикам доводиться застосовувати екстрені відключення через дефіцит потужності.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 12 червня, в Україні будуть вводитися стабілізаційні відключення у період з 15:00 до 23:00.

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