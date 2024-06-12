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В Херсонской области возможны аварийные отключения света из-за обстрелов

Херсон, Среда 12 июня 2024 09:19
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В Херсонской области возможны аварийные отключения света из-за обстрелов Фото: в Херсонской области возможны аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области в ночь на 12 июня были повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за этого возможны аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Херсоноблэнерго".

Как отмечается, российские оккупанты этой ночью обстреляли Херсонскую область. В результате ночных атак были повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе.

Энергетики предупреждают, что на территории Херсонской области возможно применение аварийных отключений света.

Специалисты уже производят аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

"Для предотвращения утечки информации графики возможных отключений не публикуем", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что в Украине был поврежден ряд важных энергетических объектов из-за российских обстрелов. Оккупанты уничтожили несколько украинских ТЭС, атаковали распределительные сети и ГЭС.

Из-за серьезных повреждений энергетики в Украине вводят отключение света по графикам. Также иногда энергетикам приходится применять экстренные отключения из-за дефицита мощности.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня, 12 июня, в Украине будут вводиться стабилизационные отключения в период с 15:00 до 23:00.

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Херсонская область Электроэнергия Отключения света
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