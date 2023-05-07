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У Херсонській області на міні підірвався трактор

Фото: У Херсонській області на міні підірвався трактор (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області трактор підірвався на міні. Унаслідок події постраждав тракторист.

Про це заявив прес-секретар Херсонської ОДА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, інцидент стався у селі Ольгине.

"Близько півгодини тому отримали повідомлення, що знову тракторист підірвався на міні в селі Ольгине. Наразі не відомий його стан, на місце виїхала швидка. Ще раз наголошую, не виїжджайте на необстежені ділянки, здоров'я та ваша сім'я - важливіші, ніж те, що можна не встигнути посіяти", - заявив він.

Нагадаємо, вчора у Харківській області трактор наїхав на міну, внаслідок чого 43-річний чоловік отримав травми.

Крім того, ну Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні.

Раніше в Херсонській області під час проведення польових робіт трактор підірвався на російській міні. Внаслідок цього водій отримав поранення.

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Херсонська областьВійна Росії проти України