У Херсонській області на міні підірвався трактор

За його словами, інцидент стався у селі Ольгине.

"Близько півгодини тому отримали повідомлення, що знову тракторист підірвався на міні в селі Ольгине. Наразі не відомий його стан, на місце виїхала швидка. Ще раз наголошую, не виїжджайте на необстежені ділянки, здоров'я та ваша сім'я - важливіші, ніж те, що можна не встигнути посіяти", - заявив він.

Нагадаємо, вчора у Харківській області трактор наїхав на міну, внаслідок чого 43-річний чоловік отримав травми.

Крім того, ну Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні.

Раніше в Херсонській області під час проведення польових робіт трактор підірвався на російській міні. Внаслідок цього водій отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.