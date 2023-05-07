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В Херсонской области на мине подорвался трактор

Фото: В Херсонской области на мине подорвался трактор (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области трактор подорвался на мине. В результате происшествия пострадал тракторист.

Об этом заявил пресс-секретарь Херсонской ОГА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, инцидент произошел в селе Ольгино.

"Около получаса назад получили сообщение, что снова тракторист подорвался на мине в селе Ольгино. Пока не известно его состояние, на место выехала скорая. Еще раз подчеркиваю, не выезжайте на необследованные участки, здоровье и ваша семья - важнее, чем то, что можно не успеть посеять", - заявил он.

Напомним, вчера в Харьковской области трактор наехал на мину, в результате чего 43-летний мужчина получил травмы.

Кроме того, в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине.

Ранее в Херсонской области во время проведения полевых работ, трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.

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