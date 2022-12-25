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У Херсонській області на міні підірвалися троє працівників ДСНС

Ілюстративне фото: у Херсонській області на міні підірвалися працівники ДСНС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Під час розмінування у Херсонській області підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління ДСНС у Житомирській області.

Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков.

Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

Зазначається, що всі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС у Житомирській області та виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області.

Раніше на Херсонщині на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Також нещодавно на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні, вони не вижили.

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ДСНС