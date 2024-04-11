У Херсонській області масово зникають російські військові, - АТЕШ

Зазначається, що російські загарбники відмовляються виконувати бойові завдання та самовільно залишають місця тимчасової дислокації. Примітно те, що деякі з тих, хто офіційно проходив за паперами у статусі самовільно залишеної частини, пізніше виявлялися на окупованій території Херсонської області.

Тим часом агенти руху також констатують прибуття великої кількості особового складу окупаційної армії в Новоолексіївку.

"Ці військові розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували у місцях позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Агенти "АТЕШ" також повідомляють, що підрозділи Росгвардії отримали вказівку відловлювати українських партизанів, які передають інформацію про місця базування особового складу російських окупаційних військ. Також у населеному пункті відзначається зникнення особового складу російських військ.