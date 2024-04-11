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У Херсонській області масово зникають російські військові, - АТЕШ

Фото: у Херсонській області масово зникають російські військові (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

До тимчасово окупованих районів Херсонської області прибувають російські військові, які масово дезертирують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що російські загарбники відмовляються виконувати бойові завдання та самовільно залишають місця тимчасової дислокації. Примітно те, що деякі з тих, хто офіційно проходив за паперами у статусі самовільно залишеної частини, пізніше виявлялися на окупованій території Херсонської області.

Тим часом агенти руху також констатують прибуття великої кількості особового складу окупаційної армії в Новоолексіївку.

"Ці військові розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували у місцях позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Агенти "АТЕШ" також повідомляють, що підрозділи Росгвардії отримали вказівку відловлювати українських партизанів, які передають інформацію про місця базування особового складу російських окупаційних військ. Також у населеному пункті відзначається зникнення особового складу російських військ.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

Партизани виявили радіолокаційну станцію російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Вона встановлена в районі Балаклавської ТЕС.

Також російські військові переміщують САУ вбік Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, партизани виявили переміщення великої кількості росіян до тимчасово окупованого Джанкоя в Криму.

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