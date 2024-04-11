У Херсонській області масово зникають російські військові, - АТЕШ

До тимчасово окупованих районів Херсонської області прибувають російські військові, які масово дезертирують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Зазначається, що російські загарбники відмовляються виконувати бойові завдання та самовільно залишають місця тимчасової дислокації. Примітно те, що деякі з тих, хто офіційно проходив за паперами у статусі самовільно залишеної частини, пізніше виявлялися на окупованій території Херсонської області.
Тим часом агенти руху також констатують прибуття великої кількості особового складу окупаційної армії в Новоолексіївку.
"Ці військові розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували у місцях позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Агенти "АТЕШ" також повідомляють, що підрозділи Росгвардії отримали вказівку відловлювати українських партизанів, які передають інформацію про місця базування особового складу російських окупаційних військ. Також у населеному пункті відзначається зникнення особового складу російських військ.
Партизани виявили радіолокаційну станцію російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Вона встановлена в районі Балаклавської ТЕС.
Також російські військові переміщують САУ вбік Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, партизани виявили переміщення великої кількості росіян до тимчасово окупованого Джанкоя в Криму.
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