В Херсонській області людей евакуюють за допомогою всюдиходів "Богун" (відео)

Чому задіяли саме "Богуни"?

Всюдихід "Богун" являє собою автомобіль українського виробництва з колісною формулою 4х4 використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей у снігових заметах та інших перешкодах.

Всюдихід "Богун" використовують для евакуації людей у Херсоні (фото: голова ДСНС України Сергій Крук/facebook.com)

Як зазначають в ДСНС, це сучасна ефективна високопрохідна техніка, яка безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці. Наразі спецтранспорт використовується для евакуації мирного населення.

Автомобіль має бензопили, лебідку, шанцевий інструмент, медобладнання, а також засоби зв’язку та сучасну навігацію.

Для довідки

Нещодавно тест-драйв всюдихода "Богун" провів міністр оборони України Олексій Резніков.

Евакуація із Херсонської області

Наразі з Херсона та Херсонської області проводиться евакуація населення через підрив Каховської ГЕС російськими військами у вівторок, 6 червня. У зоні підтоплення опинилося близько 80 населених пунктів. Повідомляється, що вода й надалі прибуватиме. Раніше рятувальники розповіли, як правильно евакуюватись із зони підтоплення.