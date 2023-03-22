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В Херсонській області ідентифікували 21 колаборанта, більше половини служили у поліції

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Херсонська область, Середа 22 березня 2023 15:33
В Херсонській області ідентифікували 21 колаборанта, більше половини служили у поліції Фото: В Херсонській області ідентифікували 21 колаборанта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати 21 колаборанта у Херсонській області, більша частина з яких служили в Національній поліції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Вони обійняли посади у незаконному правоохоронному органі - "Державна інспекція з безпеки дорожнього руху головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборанти виконували рішення "адміністрації", спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації РФ частини території в Херсонській області.

"До цього 13 підозрюваних працювали в територіальних органах Національної поліції України в Херсонській області", - додали в прокуратурі.

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності 21 громадянину. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з РФ.

У Херсонській області затримали чотирьох організаторів псевдореферендуму, які "збирали голоси", а тим, хто відмовляється брати участь, - погрожували в'язницею. Їм присудили по п’ять років тюрми.

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