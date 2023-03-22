ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области идентифицировали 21 коллаборанта, более половины служили в полиции

Новина українською →
Херсонская область, Среда 22 марта 2023 15:33
В Херсонской области идентифицировали 21 коллаборанта, более половины служили в полиции Фото: В Херсонской области идентифицировали 21 коллаборанта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось идентифицировать 21 коллаборанта в Херсонской области, большая часть из которых служили в Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Они заняли должности в незаконном правоохранительном органе - "Государственная инспекция по безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области", - говорится в сообщении.

Коллаборанты выполняли решения "администрации", направленные на установление и утверждение временной оккупации РФ части территории в Херсонской области.

"До этого 13 подозреваемых работали в территориальных органах Национальной полиции Украины в Херсонской области", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 21 гражданину. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что стражи порядка обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

В Херсонской области задержали четырех организаторов псевдореферендума, которые "собирали голоса", а отказывающимся участвовать - угрожали тюрьмой. Им приговорили к пяти годам тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область полиция Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина