В Херсонской области эксгумировали тела двух человек, расстрелянных военными РФ
Правоохранители эксгумировали тела двух мужчин, которых военные РФ расстреляли в пгт Великая Александровка Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"Во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли во дворе домовладения двух мужчин - владельца дома и его соседа. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что во время эксгумации и осмотра трупов предварительно установлено: у одного пулевое ранение в голову, у другого - в шею.
"При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством", - добавили правоохранители.
Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел мужчины и ребенка в селе Посад-Покровское (Херсонская область), погибших от обстрелов армии РФ.
Также на территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.