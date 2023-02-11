UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області двоє жителів підірвались на ворожих мінах

Фото: двоє жителів Херсонської області підірвались на міні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 лютого, у Бериславському районі Херсонської області двоє місцевих жителів підірвалися на ворожих мінах. Їх обох доставили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Першим у лікарню міста Кривий Ріг було доставлено 26-річного жителя Милівської громади Бериславського району. В нього зафіксовано переломи та мінно-вибухові травми. Попередньо встановлено, що чоловік наступив на міну.

Пізніше ще один житель Бериславського району отримав травми, коли під час збирання дров наступив на вибуховий предмет. Його також доставили до лікарні.

Нині правоохоронці з’ясовують всі обставини подій.

"Поліція нагадує, що продовжує діяти заборона на відвідування лісів, лісосмуг, полів та інших ділянок деокупованих територій, де потенційно можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, нерозірвані снаряди та міни", - додали поліцейські.

За їх словами, розмінування територій, де велися бойові дії, все ще триває, тож небезпечно ходити:

  • в ліс;
  • на водойми;
  • поля.

Також не можна:

  • наближатися до розбитої ворожої техніки;
  • заходити до покинутих споруд та будинків;
  • з’їжджати на узбіччя доріг;
  • підіймати з землі підозрілі предмети.

"Не нехтуйте правилами безпеки та бережіть себе", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області підірвалася бригада енергетиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України