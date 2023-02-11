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В Херсонской области двое жителей взорвались на вражеских минах

Фото: двое жителей Херсонской области взорвались на минах (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 февраля, в Бериславском районе Херсонской области двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Их обоих доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Херсонской области.

Первым в больницу города Кривой Рог был доставлен 26-летний житель Миловской общины Бериславского района. У него зафиксированы переломы и минно-взрывные травмы. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину.

Позже еще один житель Бериславского района получил травмы, когда во время уборки дров наступил на взрывной предмет. Его также доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происходящего.

"Полиция напоминает, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесополос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины", - добавили полицейские.

По их словам, разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, поэтому опасно ходить:

  • в лес;
  • на водоемы;
  • поля.

Также нельзя:

  • приближаться к разбитой вражеской технике;
  • заходить в заброшенные сооружения и дома;
  • съезжать на обочину дорог;
  • поднимать с земли подозрительные предметы.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, недавно в Николаевской области взорвалась бригада энергетиков.

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