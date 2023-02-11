В Херсонской области двое жителей взорвались на вражеских минах

Первым в больницу города Кривой Рог был доставлен 26-летний житель Миловской общины Бериславского района. У него зафиксированы переломы и минно-взрывные травмы. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину.

Позже еще один житель Бериславского района получил травмы, когда во время уборки дров наступил на взрывной предмет. Его также доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происходящего.

"Полиция напоминает, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесополос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины", - добавили полицейские.

По их словам, разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, поэтому опасно ходить:

в лес;

на водоемы;

поля.

Также нельзя:

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома;

съезжать на обочину дорог;

поднимать с земли подозрительные предметы.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя", - подчеркнули правоохранители.