У Миколаївській області підірвалася бригада енергетиків

У Миколаївській області під час робіт на деокупованій території підірвався автомобіль АТ "Миколаївобленерго", є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку "Миколаївобленерго".

"Надзвичайна подія сталася наприкінці робочого дня 9 лютого у Снігурівському районі, де наші хлопці самовіддано працюють над відновленням повітряних ліній ось вже майже 2 місяці. Вибух пролунав, коли бригадний автомобіль вже покидав місце робіт. Вибуховий пристрій розгепав кабіну транспортного засобу. На жаль, не обійшлося без травм у людей, які знаходилися всередині. Водія автівки з місця пригоди забрала швидка. Інші відбулися контузією та незначними травмами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають енергетики, небезпека чатує на них на кожному кроці.

"Ми поспішаємо відновити електропостачання тим, хто постраждав внаслідок бойових дій та збройної агресії ворога і нерідко попадаємо і під обстріли, і в ось такі ситуації. Ціна повернення світла", - зауважили у дописі.