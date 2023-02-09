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У Миколаївській області підірвалася бригада енергетиків

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Миколаївська область, Четвер 09 лютого 2023 19:22
У Миколаївській області підірвалася бригада енергетиків Фото: на деокупованих територія мінна загроза чатуватиме на українців ще довго (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У Миколаївській області під час робіт на деокупованій території підірвався автомобіль АТ "Миколаївобленерго", є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Миколаївобленерго".

"Надзвичайна подія сталася наприкінці робочого дня 9 лютого у Снігурівському районі, де наші хлопці самовіддано працюють над відновленням повітряних ліній ось вже майже 2 місяці. Вибух пролунав, коли бригадний автомобіль вже покидав місце робіт. Вибуховий пристрій розгепав кабіну транспортного засобу. На жаль, не обійшлося без травм у людей, які знаходилися всередині. Водія автівки з місця пригоди забрала швидка. Інші відбулися контузією та незначними травмами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають енергетики, небезпека чатує на них на кожному кроці.

"Ми поспішаємо відновити електропостачання тим, хто постраждав внаслідок бойових дій та збройної агресії ворога і нерідко попадаємо і під обстріли, і в ось такі ситуації. Ціна повернення світла", - зауважили у дописі.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що двоє жителів Херсонської області підірвалися на російській міні. Чоловіки дістали поранення.

Раніше ми писали, що підлітків, які постраждали внаслідок вибуху міни-"пелюстка" в Ізюмі Харківської області, виписали з лікарні.

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Миколаїв Миколаївська область енергетики Вибух
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