У Миколаївській області підірвалася бригада енергетиків
У Миколаївській області під час робіт на деокупованій території підірвався автомобіль АТ "Миколаївобленерго", є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Миколаївобленерго".
"Надзвичайна подія сталася наприкінці робочого дня 9 лютого у Снігурівському районі, де наші хлопці самовіддано працюють над відновленням повітряних ліній ось вже майже 2 місяці. Вибух пролунав, коли бригадний автомобіль вже покидав місце робіт. Вибуховий пристрій розгепав кабіну транспортного засобу. На жаль, не обійшлося без травм у людей, які знаходилися всередині. Водія автівки з місця пригоди забрала швидка. Інші відбулися контузією та незначними травмами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають енергетики, небезпека чатує на них на кожному кроці.
"Ми поспішаємо відновити електропостачання тим, хто постраждав внаслідок бойових дій та збройної агресії ворога і нерідко попадаємо і під обстріли, і в ось такі ситуації. Ціна повернення світла", - зауважили у дописі.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що двоє жителів Херсонської області підірвалися на російській міні. Чоловіки дістали поранення.
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