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В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине

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Херсонская область, Понедельник 16 января 2023 18:32
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине Фото: в Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мини российских оккупантов. В результате чего они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как стало известно, мужчины поехали проверить свои поля и наткнулись на взрывоопасный предмет.

Отмечено, что 53-летний мужчина погиб на месте, другого пострадавшего забрала карета скорой помощи, но по дороге в больницу 36-летний мужчина также скончался.

"Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем, что там, где велись боевые действия, остается крайне тяжелая ситуация. Большие территории заминированы и несут смертельную опасность!", - написали в ГСЧС.

Возвращаясь к деоккупированным населенным пунктам соблюдайте следующие правила:

  • Используйте асфальтные и бетонные дороги.
  • Не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам.
  • Не трогайте подозрительные предметы.
  • Не заходите в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 15 января в Херсонской области, вблизи Великой Александровки, двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.

Также ранее мы писали, что 8 января в Великоалександровской общине Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель.

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