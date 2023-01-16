Фото: в Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине (Getty Images)

В понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мини российских оккупантов. В результате чего они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как стало известно, мужчины поехали проверить свои поля и наткнулись на взрывоопасный предмет. Отмечено, что 53-летний мужчина погиб на месте, другого пострадавшего забрала карета скорой помощи, но по дороге в больницу 36-летний мужчина также скончался. "Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем, что там, где велись боевые действия, остается крайне тяжелая ситуация. Большие территории заминированы и несут смертельную опасность!", - написали в ГСЧС. Возвращаясь к деоккупированным населенным пунктам соблюдайте следующие правила: Используйте асфальтные и бетонные дороги.

Не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам.

Не трогайте подозрительные предметы.

Не заходите в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.