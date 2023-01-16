В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине
В понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мини российских оккупантов. В результате чего они погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Как стало известно, мужчины поехали проверить свои поля и наткнулись на взрывоопасный предмет.
Отмечено, что 53-летний мужчина погиб на месте, другого пострадавшего забрала карета скорой помощи, но по дороге в больницу 36-летний мужчина также скончался.
"Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем, что там, где велись боевые действия, остается крайне тяжелая ситуация. Большие территории заминированы и несут смертельную опасность!", - написали в ГСЧС.
Возвращаясь к деоккупированным населенным пунктам соблюдайте следующие правила:
- Используйте асфальтные и бетонные дороги.
- Не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам.
- Не трогайте подозрительные предметы.
- Не заходите в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 15 января в Херсонской области, вблизи Великой Александровки, двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.
Также ранее мы писали, что 8 января в Великоалександровской общине Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель.
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