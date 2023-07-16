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В Херсонській області двоє дітей постраждали під час гри з вибуховим пристроєм

Фото: в Херсонській області двоє дітей постраждали під час гри з вибуховим пристроєм (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області двоє дітей постраждали під час гри з невідомим вибуховим пристроєм.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років", - пише Прокудін.

За словами голова ОВА, неповнолітні отримали черепно-мозкові травми та контузії. Зокрема в молодшого - осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Наразі їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"Звертаюся до батьків! Будьте пильними, говоріть з дітьми. Поясніть, яка небезпека може стояти за іграми з невідомими предметами", - пише Прокудін.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку цивільні повинні бути максимально обережними, зокрема:

  • уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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