В Херсонской области двое детей пострадали во время игры со взрывным устройством

В Херсонской области двое детей пострадали во время игры с неизвестным взрывным устройством.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В Трифоновке на улице дети нашли неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет", - пишет Прокудин.
По словам главы ОВА, несовершеннолетние получили черепно-мозговые травмы и контузии. В частности у младшего - осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Сейчас их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"Обращаюсь к родителям! Будьте бдительны, говорите с детьми. Объясните, какая опасность может стоять за играми с неизвестными предметами", - пишет Прокудин.
Из-за минной опасности гражданские должны быть максимально осторожны, в частности:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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