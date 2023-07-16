В Херсонской области двое детей пострадали во время игры со взрывным устройством

"В Трифоновке на улице дети нашли неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет", - пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, несовершеннолетние получили черепно-мозговые травмы и контузии. В частности у младшего - осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Сейчас их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Обращаюсь к родителям! Будьте бдительны, говорите с детьми. Объясните, какая опасность может стоять за играми с неизвестными предметами", - пишет Прокудин.

Минная опасность

Из-за минной опасности гражданские должны быть максимально осторожны, в частности:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не трогать какие-либо подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.