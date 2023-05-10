ФСБ и 30 предателей. СБУ узнала, как работала псевдо-полиция в оккупированном Херсоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции собрала доказательную базу участников преступной организации, которая действовала в составе созданного агрессором "главного управления МВД РФ Херсонской области", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, в рядах российского карательного органа они выполняли задачи Кремля по поводу распространения оккупационного режима и подавления движения сопротивления на временно захваченной части региона.

Известно, что злоумышленники имели четкую иерархическую вертикаль, во главе которой стояли два "куратора" из ФСБ и МВД РФ, что непосредственно занимались формированием руководящего состава псевдооргана и контролировали его деятельность. В частности, это граждане РФ Синицын Сергей Викторович и Топтыгин Александр Сергеевич.

"К противоправной деятельности они привлекли двух кадровых сотрудников российской полиции и назначили их "заместителями" руководителя фейкового ведомства. При этом руководителем этого учреждения стал экс-глава Управления МВД в Черкасской области Липандин Владимир Витальевич", - добавили в СБУ.

Другие 30 активных участников преступной организации - бывшие местные правоохранители, которые после захвата части Херсонской области поддержали захватчиков.

По данным следствия, злоумышленники похищали людей в российские пыточные, где подвергали их многочисленным пыткам. Также они регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан, под видом которых разграбили имущество пострадавших, в том числе забирали и зарегистрированное охотничье оружие.

Кроме того, во время временной оккупации областного центра злоумышленники ограбили городскую аптеку - вынесли оттуда все наличные, медпрепараты, а именно помещение "конфисковали" для нужд захватчиков.

Участники карательного органа также были привлечены к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли "избиркомы" и обеспечивали перевозку фейковых "бюллетеней".

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем).

Подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины. СБУ уже задержала четырех других "чиновников" этого российского карательного органа.

Относительно остальных участников преступной группировки - продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности.

Напомним, что стражи порядка обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

Также правоохранителям удалось идентифицировать 21 коллаборанта в Херсонской области, большая часть из которых служили в Национальной полиции Украины.