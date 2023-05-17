У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні

У середу, 17 травня, поблизу Малої Олександрівки (Херсонська область) чоловік підірвався на російській міні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Поблизу Малої Олександрівки на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.
"Вкотре закликаємо не ігнорувати попередження про мінну небезпеку", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що у понеділок, 15 травня, у Херсонській області підліток підірвався на міні.
Жителю села Копачі Київської області відірвало руку через вибуховий пристрій.
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