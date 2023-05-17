В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине

В среду, 17 мая, у Малой Александровки (Херсонская область) мужчина подорвался на российской мине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Вблизи Малой Александровки на российской мине подорвался мирный житель. Из-за детонации взрывчатки 59-летний мужчина потерял часть ноги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.
"В очередной раз призываем не игнорировать предупреждение о минной опасности", - добавили в ОВА.
Напомним, что в понедельник, 15 мая, в Херсонской области подросток подорвался на мине.
Жителю села Копачи Киевской области оторвало руку из-за взрывного устройства.
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