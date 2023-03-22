У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні під час польових робіт

Житель Бериславського району підірвався на ворожій міні під час виконання польових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Інцидент трапився у середу, 22 березня, у полі поблизу села Червоне. Там 65-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми підірвавшись на російській міні.

"Жителі Херсонщини, вкотре закликаємо, - суворо дотримуйтеся елементарних правил мінної безпеки. Не варто відвідувати місця, які ще не обстежили вибухотехніки", - сказано в повідомленні.