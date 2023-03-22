В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине во время полевых работ

Житель Бериславского района подорвался на вражеской мине во время выполнения полевых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Инцидент произошел в среду, 22 марта, в поле вблизи села Красное. Там 65-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы подорвавшись на российской мине.

"Жители Херсонщины, еще раз призываем, - строго соблюдайте элементарные правила минной безопасности. Не стоит посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники", - говорится в сообщении.