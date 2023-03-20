В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Инцидент произошел утром вблизи села Малая Александровка. Известно, что 35-летний мужчина наткнулся на российскую мину в лесу.

В результате детонации взрывчатки мужчина потерял левую голень. Сейчас его госпитализировали, а врачи борются за его жизнь.

Жителей Херсонской области призывают быть чрезвычайно осторожными, поскольку территории, не обследованные саперами, усеяны вражескими боеприпасами. Больше всего их может быть в лесополосах, полях, на побережьях и обочинах дорог.

Напомним, 17 марта в Херсонской области 57-летний мужчина, собирая дрова, подорвался на вражеской мине.

Также отметим, что сегодня жителей Херсонской области предупредили о ремонтных работах на электросетях. Поэтому в нескольких населенных пунктах Белозерского общества не будет света.

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