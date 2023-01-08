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У Херсонській області чоловік підірвався на міні

Фото: у Херсонській області чоловік підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У неділю, 8 січня, у Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Внаслідок інциденту чоловіка госпіталізувала "швидка" з мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки. Нині лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу.

"Херсонці, вкотре нагадую, що мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою! Будь ласка, не ігноруйте елементарні правила безпеки", - написав Янушевич.

Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Також раніше ми писали, що у Бериславському районі Херсонської області цивільний автомобіль підірвався на російській вибухівці. Внаслідок події загинули двоє людей.

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Херсонська область