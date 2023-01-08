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В Херсонской области мужчина подорвался на мине

Фото: в Херсонской области мужчина взорвался на мини (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 8 января, в Великоалександровской общине Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В результате инцидента мужчину госпитализировала "скорая" с минно-взрывной травмой нижней конечности. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

"Херсонцы, в который раз напоминаю, что минная опасность в Херсонской области остается очень высокой! Пожалуйста, не игнорируйте элементарные правила безопасности", - написал Янушевич.

Жителям области не рекомендуется посещать леса, лесополосы и поля, ходить по обочинам дорог. Передвигаться можно только там, где взрывотехники уже провели разминирование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мине "Лепесток", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.

Также ранее мы писали, что в Бериславском районе Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на российской взрывчатке. В результате происшествия погибли два человека.

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Херсонская область