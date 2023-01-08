В Херсонской области мужчина подорвался на мине

В результате инцидента мужчину госпитализировала "скорая" с минно-взрывной травмой нижней конечности. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

"Херсонцы, в который раз напоминаю, что минная опасность в Херсонской области остается очень высокой! Пожалуйста, не игнорируйте элементарные правила безопасности", - написал Янушевич.

Жителям области не рекомендуется посещать леса, лесополосы и поля, ходить по обочинам дорог. Передвигаться можно только там, где взрывотехники уже провели разминирование.