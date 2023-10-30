В Херсонській області через російський обстріл без світла лишилися 4 населені пункти

Окрім Берислава, де сталося знеструмлення після атаки російських військ по енергетичному об'єкту в місті цього ранку, електропостачання зникло також у Новобериславі, Томариному та Шляховому.

Пошкодження - значні. Наразі невідомо, коли енергетикам вдасться відновити світло", - розповів чиновник.

Також керівник адміністрації зазначив, що фахівці визначають ступінь пошкодження об'єкта критичної інфраструктури у Херсонській області, який потрапив під удар російських загарбників.

Російський обстріл Херсона та області 30 жовтня

Сьогодні близько половини другого дня війська РФ вкотре вдарили по Херсону. Під обстріл потрапив маршрутний автобус, внаслідок чого чотири людини отримали поранення (одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані).

Крім того, цієї ночі російські військові атакували Центральний район Херсона, здійснивши обстріл близько півночі з тимчасово окупованого лівого берега області. В результаті було пошкоджено багатоповерхівки, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Так, нагадаємо, що 29 жовтня війська РФ масовано крили вогнем Херсон. Під ворожий удар потрапив чоловік. Також було пошкоджено енергомережу.

Перед цим, 28 жовтня, терористи обстріляли Іванівку на Херсонщині. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.