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В Херсонській області через російський обстріл без світла лишилися 4 населені пункти

Понеділок 30 жовтня 2023 15:56
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В Херсонській області через російський обстріл без світла лишилися 4 населені пункти Ілюстративне фото: через обстріл Берислава знеструмлені кілька населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російського обстрілу в Херсонській області зникло електропостачання у чотирьох населених пунктах. Ступінь пошкоджень енергооб'єкта є значною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

Окрім Берислава, де сталося знеструмлення після атаки російських військ по енергетичному об'єкту в місті цього ранку, електропостачання зникло також у Новобериславі, Томариному та Шляховому.

Пошкодження - значні. Наразі невідомо, коли енергетикам вдасться відновити світло", - розповів чиновник.

Також керівник адміністрації зазначив, що фахівці визначають ступінь пошкодження об'єкта критичної інфраструктури у Херсонській області, який потрапив під удар російських загарбників.

Російський обстріл Херсона та області 30 жовтня

Сьогодні близько половини другого дня війська РФ вкотре вдарили по Херсону. Під обстріл потрапив маршрутний автобус, внаслідок чого чотири людини отримали поранення (одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані).

Крім того, цієї ночі російські військові атакували Центральний район Херсона, здійснивши обстріл близько півночі з тимчасово окупованого лівого берега області. В результаті було пошкоджено багатоповерхівки, одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Так, нагадаємо, що 29 жовтня війська РФ масовано крили вогнем Херсон. Під ворожий удар потрапив чоловік. Також було пошкоджено енергомережу.

Перед цим, 28 жовтня, терористи обстріляли Іванівку на Херсонщині. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.

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Херсонська область Електроенергія Берислав
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