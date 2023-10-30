В Херсонской области из-за российского обстрела без света остались 4 населенных пункта

В результате российского обстрела в Херсонской области пропало электроснабжение в четырех населенных пунктах. Степень повреждений энергообъекта значительное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина .

Кроме Берислава, где произошло обесточивание после атаки российских войск по энергетическому объекту в городе этим утром, электроснабжение пропало также в н.п. Новоберислав, Томарино и Шляховое.

"Повреждения - значительные. Пока неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить свет", - рассказал чиновник.

Также руководитель администрации отметил, что специалисты определяют степень повержения объекта критической инфраструктуры в Херсонской области, который попал под удар российских захватчиков.

Российский обстрел Херсона и области 30 октября

Сегодня около половины второго дня войска РФ в очередной раз ударили по Херсону. Под обстрел попал маршрутный автобус, в результате чего четыре человека получили ранения (одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии).

Кроме того, этой ночью российские военные атаковали Центральный район Херсона, устроив обстрел около полуночи с временно оккупированного левого берега области. В результате были повреждены многоэтажки, один человек погиб, еще трое получили ранения.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

Так, напомним, что 29 октября войска РФ массированно крыли огнем Херсон. Под вражеский удар попал мужчина. Также была повреждена энергосеть.

Перед этим, 28 октября, террористы обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.