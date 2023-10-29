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У Херсонській області через російські обстріли тяжко поранений чоловік

Фото: у Херсонській області через обстріли тяжко поранений чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у неділю, 29 жовтня, продовжує крити вогнем Херсонську область. Внаслідок атак ворога тяжкі поранення отримав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

Сьогодні вдень окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Пораненого чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови. Медики борються за його життя.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

В ніч на 29 жовтня російські загарбники масовано атакували Херсонську область. За ніч окупанти скинули 32 керовані авіабомби.

 

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