У Херсонській області через російські обстріли тяжко поранений чоловік

Сьогодні вдень окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Пораненого чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови. Медики борються за його життя.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

В ніч на 29 жовтня російські загарбники масовано атакували Херсонську область. За ніч окупанти скинули 32 керовані авіабомби.