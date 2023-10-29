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В Херсонской области из-за российских обстрелов тяжело ранен мужчина

Фото: в Херсонской области из-за обстрелов тяжело ранен мужчина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в воскресенье, 29 октября, продолжает крыть огнем Херсонскую область. В результате атак врага тяжелые ранения получил мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Сегодня днем оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.

Раненого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. У него взрывная и открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение головы. Медики борются за его жизнь.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

В ночь на 29 октября российские захватчики массированно атаковали Херсонскую область. За ночь оккупанты сбросили 32 управляемые авиабомбы.

 

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