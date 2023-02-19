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Росіяни вдарили по Херсонській області: троє осіб загинули, постраждали двоє дітей

Фото: у Бериславському районі через обстріли поранення отримали діти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області сьогодні внаслідок російських обстрілів загинули троє осіб. Крім того, постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram та Херсонську ОВА.

Росіяни обстріляли село Бургунка Бериславського району. Ворожий снаряд потрапив у подвір'я. У момент обстрілу у будинку знаходилися родина: троє дорослих та двоє дітей.

Внаслідок удару троє осіб загинули - мати, батько та дядько. 13-річний хлопчик отримав поранення, його госпіталізували.

У цьому ж селі через російський обстріл поранення отримав 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 55 разів обстріляли Херсон та область. Ворог застосував РСЗВ, міномети, артилерію, БМП та безпілотники.

Внаслідок обстрілів двоє жителів Херсонської області отримали поранення.

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